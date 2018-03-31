موعد مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الاسباني الاحد 1/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني، يستقبل فريق أتلتيكو مدريد نظيره فريق ديبورتيفو لاكورونيا في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا

ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا

ستكون مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة

ترتيب أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني

يحتل فريق أتلتيكو مدريد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 64 نقطة

يحتل فريق ديبورتيفو لاكورونيا حالياً المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 20 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أتلتيكو مدريد الموسم الحالي

برشلونة 0/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد 0/3 لوكوموتيف موسكو الروسي / الدوري الأوروبي

أتلتيكو مدريد 0/3 سيلتا فيغو / الدوري الإسباني

لوكوموتيف موسكو الروسي 5/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الأوروبي

فياريال 1/2 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني

جدول مباريات أتلتيكو مدريد في شهر أبريل 2018

أتلتيكو مدريد / ديبورتيفو لاكورونيا / الدوري الإسباني ، 1 أبريل 2018

أتلتيكو مدريد / سبورتينغ لشبونة البرتغالي / الدوري الأوروبي ، 5 أبريل 2018

ريال مدريد / أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني ، 8 أبريل 2018

سبورتينغ لشبونة البرتغالي / أتلتيكو مدريد / الدوري الأوروبي ، 12 أبريل 2018

أتلتيكو مدريد / ليفانتي / الدوري الاسباني ، 15 أبريل 2018

ريال سوسييداد / أتلتيكو مدريد / الدوري الاسباني ، 19 أبريل 2018

أتلتيكو مدريد / ريال بيتيس / الدوري الاسباني ، 22 أبريل 2018

ديبورتيفو ألافيس / أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني ، 29 أبريل 2018

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني

ديبورتيفو لاكورونيا 0/0 إسبانيول

خيتافي 0/3 ديبورتيفو لاكورونيا

ديبورتيفو لاكورونيا 1/1 إيبار

جيرونا 0/2 ديبورتيفو لاكورونيا

ديبورتيفو لاكورونيا 0/0 لاس بالماس

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: خوانفران / دييجو جودين / ستيفان سافيتش / فيليبي لويس

خط الوسط: غابي فيرنانديث / توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / دييغو كوستا

المدرب: الأرجنتيني دييغو سيميوني

نتائج أخر 5 مباريات بين أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا

ديبورتيفو لاكورونيا 1/0 أتلتيكو مدريد ، 4/11/2017

ديبورتيفو لاكورونيا 1/1 أتلتيكو مدريد ، 2/3/2017

أتلتيكو مدريد 0/1 ديبورتيفو لاكورونيا ، 25/9/2016

أتلتيكو مدريد 0/3 ديبورتيفو لاكورونيا ، 12/3/2016

ديبورتيفو لاكورونيا 1/1 أتلتيكو مدريد ، 30/10/2015

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ديبورتيفو لاكورونيا في 5 مباريات من أصل المباريات ال7 الماضية التي جمعت بين الفريقين، وفي مقابل ذلك لم يعرف فريق ديبورتيفو لاكورونيا طعم الانتصار على الإطلاق، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراتين

واجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره فريق ديبورتيفو لاكورونيا في 42 مباراة سابقة في مسابقة الدوري الإسباني

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تحقيق الانتصار في 20 مباراة، وفي مقابل ذلك نجح فريق ديبورتيفو لاكورونيا في تحقيق الانتصار في 11 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 11 مباراة أخرى

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل 62 هدفاً في شباك فريق ديبورتيفو لاكورونيا، وفي مقابل ذلك نجح فريق ديبورتيفو لاكورونيا في تسجيل 42 هدفاً في شباك فريق أتلتيكو مدريد

يُعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان هو هداف فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 17 هدفاً لمصلحة فريقه، كما يُعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان أيضاً هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر الروماني فلورين أندوني هو هداف فريق ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل 49 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك لم تستقبل شباكه سوى 14 هدفاً فقط لا غير

نجح فريق ديبورتيفو لاكورونيا في تسجيل 26 هدفاً فقط في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 60 هدفاً

نجح فريق أتلتيكو مدريد في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 18 مباراة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي مع العلم بأن منها 10 مباريات على أرضه

نجح فريق ديبورتيفو لاكورونيا في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 4 مباريات فقط في الدوري الإسباني في الموسم الحالي مع العلم بأن منها مباراة واحدة فقط لا غير كانت خارج أرضه

نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 10 مناسبات سابقة

نجح فريق ديبورتيفو لاكورنيا في الفوز بلقب الدوري الإسباني في مرة واحدة فقط طوال تاريخه

إقرأ أيضاً: موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي الاحد 1/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة