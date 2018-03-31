موعد مباراة الاتحاد والباطن بمشاركة “كهربا” في كأس خادم الحرمين الاحد 1/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الاتحاد والباطن بمشاركة “محمود عبد المنعم كهربا” في كأس خادم الحرمين الشريفين، يستقبل فريق الباطن نظيره فريق الاتحاد في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل على ملعب حفر الباطن، وذلك في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 م.

موعد مباراة الاتحاد والباطن

ستُقام مباراة الاتحاد والباطن في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل على ملعب حفر الباطن، وذلك في تمام الساعة 19:35 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 20:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 21:35 مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن

ستكون مباراة الاتحاد والباطن منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة.

وستكون مباراة الاتحاد والباطن منقولة أيضاً بشكل حصري عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة السعودية الرياضية الأولى هي الناقلة للمباراة.

ترتيب الاتحاد والباطن في الدوري السعودي للمحترفين

يحتل فريق الاتحاد حالياً المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 30 نقطة

يحتل فريق الباطن حالياً المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 27 نقطة

نتائج أخر 7 مباريات لفريق الاتحاد الموسم الحالي

الاتحاد 0/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين

القادسية 0/0 الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين

الاتحاد 0/0 الفتح / الدوري السعودي للمحترفين

الاتحاد 1/3 الشباب / كأس خادم الحرمين الشريفين

الشباب 0/3 الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين

الاتحاد 5/2 التعاون / الدوري السعودي للمحترفين

الاتحاد 3/1 النصر / الدوري السعودي للمحترفين

جدول مباريات الاتحاد في شهر أبريل 2018

الباطن / الاتحاد / كأس خادم الحرمين الشريفين ، 1 أبريل 2018

الاتحاد / الاتفاق / الدوري السعودي للمحترفين ، 6 أبريل 2018

الرائد / الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين ، 12 أبريل 2018

نتائج أخر 7 مباريات لفريق الباطن الموسم الحالي

الباطن 5/1 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين

الرائد 1/3 الباطن / الدوري السعودي للمحترفين

النصر 3/0 الباطن / الدوري السعودي للمحترفين

النصر 1/0 الباطن / كأس خادم الحرمين الشريفين

الباطن 4/3 القادسية / الدوري السعودي للمحترفين

الفتح 2/5 الباطن / الدوري السعودي للمحترفين

التعاون 2/1 الباطن / الدوري السعودي للمحترفين

تشكيلة فريق الاتحاد المتوقعة في المباراة

فواز القرني / عدنان فلاتة / بدر النخيل / أحمد عسيري / ياسين حمزة / طارق محمد / فهد الأنصاري / جمال باجندوح / محمود عبد المنعم كهربا / خالد السميري / عبدالعزيز العرياني

المدرب: التشيلي خوسيه لويس سيرا

تشكيلة فريق الباطن المتوقعة في المباراة

ناصر / سلطان مشرحي / بندر / لويس باولو / ماتشادو / ماجد عمر / العنزي / عثماني دياباتي / جو سيلفا / جوناثان / نايف

المدرب: الروماني سيبريان

نتائج أخر 5 مباريات بين الاتحاد والباطن

الباطن 2/1 الاتحاد ، 16/12/2017

الاتحاد 3/1 الباطن ، 11/8/2017

الباطن 1/0 الاتحاد ، 14/3/2017

الاتحاد 0/2 الباطن ، 3/11/2016

الباطن 1/0 الاتحاد ، 24/10/2016

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الاتحاد والباطن

واجه فريق الاتحاد نظيره فريق الباطن في 5 مباريات فقط سابقة على مستوى جميع المسابقات

نجح فريق الاتحاد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الباطن في 4 مباريات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الباطن في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير

نجح فريق الاتحاد في تسجيل 7 أهداف في شباك فريق الباطن، وفي مقابل ذلك نجح فريق الباطن في تسجيل 4 أهداف في شباك فريق الاتحاد

يُعتبر التونسي أحمد العكايشي هو هداف فريق الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 10 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر البرازيلي جو سيلفا هو هداف فريق الباطن في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما 10 أهداف لمصلحة فريقه

نجح فريق الاتحاد في تسجيل 29 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 36 هدفاً

نجح فريق الباطن في تسجيل 31 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 44 هدفاً

نجح فريق الاتحاد في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 5 مباريات فقط لا غير في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وهو الرقم ذاته الذي حققه فريق الباطن في المسابقة ذاتها

نجح فريق الاتحاد في الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في مرتين فقط في تاريخه، أما لقب كأس الملك تحت المسمى القديم فقد فاز به فريق الاتحاد في 6 مناسبات سابقة، بينما لم ينجح فريق الباطن في الفوز باللقب في أي مرة سابقة في التاريخ

إقرأ أيضاً: موعد مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الاسباني الاحد 1/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة