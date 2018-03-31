روما يفلت من الخسارة بعد تعادله خارج أرضه مع بولونيا

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سقط فريق روما في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق بولونيا، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب ريناتو.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق بولونيا إريك بولغار في الدقيقة الثامنة عشر، ولكن فريق روما تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة السادسة والسبعين عبر المهاجم البوسني إيدين دجيكو.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق روما رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما رفع فريق بولونيا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر في الترتيب.

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