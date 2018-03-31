إنتر يواصل صحوته بعد فوزه بثلاثية على هيلاس فيرونا

Advertisements

واصل فريق إنتر صحوته عقب فوزه السهل على حساب ضيفه فريق هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الحالي على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق إنتر في المباراة كلاً من الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة الأولى والدقيقة الثامنة والأربعين، إضافة إلى الكرواتي إيفان بيريسيتش في الدقيقة الثالثة عشر، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

Advertisements

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق إنتر رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق هيلاس فيرونا عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر في الترتيب.

إقرأ أيضاً: روما يفلت من الخسارة بعد تعادله خارج أرضه مع بولونيا