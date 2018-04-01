موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الإثنين 2/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الإسماعيلي نظيره فريق الزمالك في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر أبريل الحالي على ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ستُقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر أبريل الحالي على ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

ستكون مباراة الزمالك والإسماعيلي منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة عبر شاشة قناة النيل للرياضة، وإضافة إلى ذلك سوف تكون منقولة عبر كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الزمالك حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 54 نقطة

يحتل فريق الإسماعيلي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 56 نقطة

تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود علاء / معروف يوسف

خط الوسط: محمود عبد العزيز / طارق حامد / محمد عنتر / أحمد مدبولي / أيمن حفني

خط الهجوم: باسم مرسي

المدرب: المصري إيهاب جلال

تشكيلة فريق الإسماعيلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: باهر المحمدي / بهاء مجدي / محمود متولي / ريتشارد بافور

خط الوسط: عماد حمدي / حسني عبد ربه / محمد فتحي / إبراهيم حسن / إسلام عبد النعيم

خط الهجوم: دييجو كالديرون

المدرب: البرتغالي بيدرو

نتائج أخر 6 مباريات لفريق الزمالك الموسم الحالي

بتروجيت 3/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز

النصر 2/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز

الزمالك 0/3 طلائع الجيش / الدوري المصري الممتاز

ديشا الإثيوبي 1/2 الزمالك / كأس الإتحاد الإفريقي

الزمالك 1/4 الرجاء / الدوري المصري الممتاز

الزمالك 1/2 ديشا الإثيوبي وفاز فريق ديشا بركلات الترجيح / كأس الاتحاد الإفريقي

نتائج أخر 6 مباريات لفريق الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز

الداخلية 0/0 الإسماعيلي

إنبي 0/2 الإسماعيلي

الإسماعيلي 2/2 طنطا

سموحة 2/1 الإسماعيلي

الإسماعيلي 1/2 وادي دجلة

بتروجيت 1/0 الإسماعيلي

جدول مباريات الزمالك في شهر أبريل 2018

الإسماعيلي / الزمالك / الدوري المصري الممتاز ، 2 أبريل 2018

مصر المقاصة / الزمالك / الدوري المصري الممتاز ، 8 أبريل 2018

الزمالك / الاتحاد السكندري / الدوري المصري الممتاز ، 12 أبريل 2018

الإنتاج الحربي / الزمالك / كأس مصر ، 15 أبريل 2018

جدول مباريات الإسماعيلي في شهر أبريل 2018

الإسماعيلي / الزمالك / الدوري المصري الممتاز ، 2 أبريل 2018

طلائع الجيش / الإسماعيلي / الدوري المصري الممتاز ، 7 أبريل 2018

المقاولون العرب / الاسماعيلي / كأس مصر ، 14 أبريل 2018

نتائج أخر 7 مباريات بين الزمالك والإسماعيلي

الزمالك 1/0 الإسماعيلي ، 14/12/2017

الزمالك 0/0 الإسماعيلي ، 3/5/2017

الإسماعيلي 0/0 الزمالك ، 22/11/2016

الزمالك 0/4 الإسماعيلي ، 3/8/2016

الزمالك 1/0 الإسماعيلي ، 4/4/2016

الإسماعيلي 0/1 الزمالك ، 3/2/2016

الزمالك 0/3 الإسماعيلي ، 6/7/2015

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي

نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الإسماعيلي في مباراتين فقط من أصل المباريات ال7 الماضية التي جمعت بينهما على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الإسماعيلي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراتين

نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الإسماعيلي في 10 مباريات من أصل المباريات ال26 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الإسماعيلي في تحقيق الانتصار في 10 مباريات أيضاً، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 6 مباريات أخرى

نجح فريق الزمالك في تسجيل 25 هدفاً في شباك فريق الإسماعيلي في آخر 26 مباراة جمعت بين الفريقين، وفي مقابل ذلك نجح فريق الإسماعيلي في تسجيل 20 هدفاً في آخر 26 مباراة أيضاً بينهما

يُعتبر الكونغولي كاسونجو كابونجو هو هداف فريق الزمالك في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه، كما يُعتبر أيضاً اللاعب ذاته هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 6 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر الكولومبي دييجو كالديرون هو هداف فريق الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 14 هدفاً لمصلحة فريقه، كما يُعتبر أيضاً اللاعب ذاته هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه

نجح فريق الزمالك في تسجيل 39 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 22 هدفاً

نجح فريق الإسماعيلي في تسجيل 41 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 23 هدفاً

نجح فريق الزمالك في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 12 مباراة في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي مع العلم بأن منها 5 مباريات فقط خارج أرضه

نجح فريق الإسماعيلي في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 11 مباراة في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي مع العلم بأن منها 5 مباريات فقط على أرضه