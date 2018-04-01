موعد مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري الإثنين 2/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الأهلي نظيره فريق طنطا في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر أبريل الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي وطنطا

ستُقام مباراة الأهلي وطنطا في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر أبريل الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطنطا

ستكون مباراة الأهلي وطنطا منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة النيل للرياضة، إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب الأهلي وطنطا في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 75 نقطة

يحتل فريق طنطا حالياً المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 26 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الأهلي الموسم الحالي

الأهلي 1/2 الإنتاج الحربي / الدوري المصري الممتاز

الداخلية 3/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز

الأهلي 0/4 مونانا الغابوني / دوري أبطال أفريقيا

إنبي 1/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز

مونانا الغابوني 3/1 الأهلي / دوري أبطال أفريقيا

جدول مباريات الأهلي في شهر أبريل 2018

الأهلي / طنطا / الدوري المصري الممتاز ، 2 أبريل 2018

سموحة / الأهلي / الدوري المصري الممتاز ، 8 أبريل 2018

الأهلي / الداخلية / كأس مصر ، 13 أبريل 2018

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل

خط الوسط: حسام غالي / عمرو السولية / إسلام محارب / جونيور أجايي

خط الهجوم: صلاح محسن / وليد أزارو

المدرب: المصري حسام البدري

نتائج أخر 8 مباريات لفريق طنطا في الدوري المصري الممتاز

الزمالك 1/2 طنطا

طنطا 1/0 طلائع الجيش

مصر المقاصة 0/0 طنطا

طنطا 0/0 الرجاء

الإسماعيلي 2/2 طنطا

طنطا 1/0 الاتحاد السكندري

المقاولون العرب 1/1 طنطا

طنطا 1/1 الأسيوطي سبورت

نتائج أخر 5 مباريات بين الأهلي وطنطا

طنطا 1/1 الأهلي ، 15/12/2017

الأهلي 0/1 طنطا ، 24/4/2017

طنطا 1/0 الأهلي ، 4/11/2016

طنطا 1/0 الأهلي ، 3/1/2007

الأهلي 0/2 طنطا ، 3/8/2006

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأهلي وطنطا

نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق طنطا في 4 مباريات من أصل المباريات ال5 الماضية التي جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، وفي مقابل ذلك لم يعرف طنطا طعم الانتصار على الإطلاق في أي مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراة واحدة فقط لا غير

نجح فريق الأهلي في تسجيل 6 أهداف في شباك فريق طنطا في آخر 5 مباريات جمعت بينهما، وفي مقابل ذلك نجح فريق طنطا في تسجيل هدف وحيد فقط لا غير في شباك فريق الأهلي

يُعتبر المغربي وليد أزارو هو هداف فريق الأهلي في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 17 هدفاً لمصلحة فريقه، كما يُعتبر اللاعب ذاته أيضاً هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر التونسي سيف الدين الجزيري هو هداف فريق طنطا في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي إضافة إلى المصري مصطفى محمد، حيث نجح كلاً منهما في تسجيل 6 أهداف لمصلحة فريق طنطا

نجح فريق الأهلي في تسجيل 67 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 15 هدفاً

نجح فريق طنطا في تسجيل 24 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 33 هدفاً

نجح فريق الأهلي في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 16 مباراة في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي

نجح فريق طنطا في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 8 مباريات في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي مع العلم بأن منها 4 مباريات فقط خارج أرضه

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في 40 مناسبة سابقة والتي يُعتبر آخرها لقب الموسم الحالي الذي حسمه المارد الأحمر رسمياً قبل فترة التوقف الدولي الماضية

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