موعد مباراة العين والهلال بمشاركة “حسين الشحات” في دوري أبطال آسيا الإثنين 2/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة العين والهلال بمشاركة “حسين الشحات” في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق العين الإماراتي نظيره فريق الهلال السعودي في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر أبريل الحالي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة العين والهلال

ستُقام مباراة العين والهلال في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر أبريل الحالي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال

ستكون مباراة العين والهلال منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

ترتيب العين والهلال في المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2018

يحتل فريق العين حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا مع امتلاكه في رصيده 4 نقاط

يحتل فريق الهلال حالياً المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا مع امتلاكه في رصيده نقطتين فقط لا غير

ترتيب العين والهلال في الدوري الإماراتي والدوري السعودي

يحتل فريق العين حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب دوري الخليج العربي مع امتلاكه في رصيده 44 نقطة

يحتل فريق الهلال حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 52 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق العين الموسم الحالي

الشارقة 1/3 العين / دوري الخليج العربي

العين 2/6 الوحدة / دوري الخليج العربي

العين 2/2 استقلال طهران الإيراني / دوري أبطال آسيا

استقلال طهران الإيراني 1/1 العين / دوري أبطال آسيا

الجزيرة 3/2 العين / دوري الخليج العربي

جدول مباريات العين في شهر أبريل 2018

العين / الهلال السعودي / دوري أبطال آسيا ، 2 أبريل 2018

العين / دبا الفجيرة / دوري الخليج العربي ، 6 أبريل 2018

العين / الفجيرة / كأس رئيس الدولة ، 12 أبريل 2018

الريان القطري / العين / دوري أبطال آسيا ، 16 أبريل 2018

النصر / العين / دوري الخليج العربي ، 21 أبريل 2018

العين / الظفرة / دوري الخليج العربي ، 29 أبريل 2018

تشكيلة فريق العين المتوقعة في المباراة

خالد عيسى / مهند سالم / إسماعيل أحمد / شيوتاني / عمر عبد الرحمن / محمد عبدالرحمن / بندر محمد / أحمد بارمان / لويس كايو / حسين الشحات / ماركوس بيرغ

المدرب: الكرواتي زوران ماميتش

نتائج أخر 6 مباريات لفريق الهلال الموسم الحالي

استقلال طهران الإيراني 0/1 الهلال / دوري أبطال آسيا

الهلال 0/1 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين

الهلال 1/1 الريان القطري / دوري أبطال آسيا

الاتفاق 1/2 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين

الريان القطري 1/2 الهلال / دوري أبطال آسيا

القادسية 1/0 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين

جدول مباريات الهلال في شهر أبريل 2018

العين الإماراتي / الهلال / دوري أبطال آسيا ، 2 أبريل 2018

الأهلي / الهلال / الدوري السعودي للمحترفين ، 7 أبريل 2018

الهلال / الفتح / الدوري السعودي للمحترفين ، 12 أبريل 2018

الهلال / استقلال طهران الإيراني / دوري أبطال آسيا ، 16 أبريل 2018

تشكيلة فريق الهلال المتوقعة في المباراة

علي الحبسي / محمد جحفلي / ياسر الشهراني / محمد البريك / علي عبدالله / محمد الشلهوب / عبد الملك الخيبري / نيكولاس / جيلمين ريفاس / إزيكويل سيروتي / أشرف بن شرقي

المدرب: الأرجنتيني خوان براون

نتائج أخر 7 مباريات بين العين والهلال

الهلال 0/0 العين ، 13/2/2018

الهلال 0/3 العين ، 11/9/2017

العين 0/0 الهلال ، 21/8/2017

العين 1/2 الهلال ، 30/9/2014

الهلال 0/3 العين ، 16/9/2014

الهلال 0/2 العين ، 23/4/2013

العين 1/3 الهلال ، 27/2/2013

مشوار العين في دوري أبطال آسيا 2018

العين 0/2 المالكية البحريني / الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات

الهلال 0/0 العين / الجولة الأولى من دور المجموعات

العين 1/1 الريان القطري / الجولة الثانية

العين 2/2 استقلال طهران الإيراني / الجولة الثالثة

استقلال طهران 1/1 العين / الجولة الرابعة

مشوار الهلال في دوري أبطال آسيا 2018

الهلال 0/0 العين / الجولة الأولى من دور المجموعات

استقلال طهران الإيراني 0/1 الهلال / الجولة الثانية

الهلال 1/1 الريان القطري / الجولة الثالثة

الريان 1/2 الهلال / الجولة الرابعة

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة العين والهلال

نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق العين في 4 مباريات من أصل المباريات ال9 الماضية التي جمعت بين الفريقين في دوري أبطال آسيا، وفي مقابل ذلك نجح فريق العين في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراتين فقط

نجح فريق الهلال في تسجيل 12 هدفاً في شباك فريق العين في آخر 9 مباريات جمعت بينهما في دوري أبطال آسيا، بينما نجح فريق العين في تسجيل 8 أهداف في شباك فريق الهلال

يُعتبر السويدي ماركوس بيرغ هو هداف فريق العين في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي بعدما سجل 15 هدفاً لمصلحة فريقه، كما يُعتبر اللاعب ذاته أيضاً هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر الإكوادوري جيلمين ريفاس هو هداف فريق الهلال في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه، كما يُعتبر السوري عمر خريبين هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 5 أهداف لمصلحة فريقه

نجح فريق العين في تسجيل 52 هدفاً في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 23 هدفاً

نجح فريق الهلال في تسجيل 43 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 22 هدفاً

نجح فريق العين في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 6 مباريات فقط في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي

نجح فريق الهلال في الحفاظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 7 مباريات فقط في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي

نجح فريق العين في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في مرة واحدة فقط طوال تاريخه

نجح فريق الهلال في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في مرتين في تاريخه

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