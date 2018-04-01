البدري يُرحب بعودة نجم كبير للنادي الأهلي الصيف المقبل

Advertisements

قام الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل الحالي بالترحيب بعودة نجم كبير إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة أي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد رفقة الإعلامي أحمد شوبير، أكد الكابتن حسام البدري أنه ليس لديه أي مانع في حالة أراد النجم رمضان صبحي العودة من جديد إلى صفوف القلعة الحمراء، وخاصة في ظل الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب والتي لا يتمكن من إظهارها رفقة ناديه الحالي ستوك سيتي الإنجليزي.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن حسام البدري على أن النادي الأهلي سوف يستفيد كثيراً من عودة النجم رمضان صبحي حتى وإن كان ذلك على سبيل الإعارة فقط لا غير، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذلك سوف يُساهم في تقوية صفوف المارد الأحمر مع مطلع الموسم الجديد.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة العين والهلال بمشاركة “حسين الشحات” في دوري أبطال آسيا الإثنين 2/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة