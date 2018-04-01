البدري: شرط واحد فقط يفصل عبد الله السعيد عن المشاركة مجدداً مع الأهلي

Advertisements

كشف الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل الحالي عن موقف النجم عبد الله السعيد من المشاركة في المباريات مع المارد الأحمر فيما تبقى من عمر الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد رفقة الإعلامي أحمد شوبير، أكد الكابتن حسام البدري أن مشاركة النجم عبد الله السعيد مع النادي الأهلي من جديد في المباريات في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، لن تتم إلا في حالة واحدة فقط وهي اتفاق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني لفريق الأهلي على ذلك الأمر.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن حسام البدري إلى أنه لا يوجد أي خلاف على الإطلاق أن النجم عبد الله السعيد يُعتبر لاعباً مهماً سواء للنادي الأهلي أو للمنتخب الوطني المصري، مشدداً في الوقت ذاته على أن الأزمة التي أوقع فيها النجم عبد الله السعيد نفسه في الآونة الأخيرة تُعتبر كبيرة للغاية ولا تقتصر فقط على مجرد تجديد العقد مع النادي الأهلي.

إقرأ أيضاً: البدري يُرحب بعودة نجم كبير للنادي الأهلي الصيف المقبل