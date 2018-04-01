البدري: شرط واحد فقط يفصل عبد الله السعيد عن المشاركة مجدداً مع الأهلي

كشف الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل الحالي عن موقف النجم عبد الله السعيد من المشاركة في المباريات مع المارد الأحمر فيما تبقى من عمر الموسم الحالي.
فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد رفقة الإعلامي أحمد شوبير، أكد الكابتن حسام البدري أن مشاركة النجم عبد الله السعيد مع النادي الأهلي من جديد في المباريات في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، لن تتم إلا في حالة واحدة فقط وهي اتفاق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني لفريق الأهلي على ذلك الأمر.
وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن حسام البدري إلى أنه لا يوجد أي خلاف على الإطلاق أن النجم عبد الله السعيد يُعتبر لاعباً مهماً سواء للنادي الأهلي أو للمنتخب الوطني المصري، مشدداً في الوقت ذاته على أن الأزمة التي أوقع فيها النجم عبد الله السعيد نفسه في الآونة الأخيرة تُعتبر كبيرة للغاية ولا تقتصر فقط على مجرد تجديد العقد مع النادي الأهلي.
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