تعرف على قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة طنطا

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أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل الحالي عن قائمة فريقه، والتي تستعد لمواجهة فريق طنطا في مساء يوم غداً الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد تكونت قائمة الأهلي من 21 لاعباً، وهم محمد الشناوي / علي لطفي / رمضان مصطفى / حسام غالي / أحمد فتحي / عمرو السولية / أيمن أشرف / محمد نجيب / جونيور أجايي / هشام محمد / أكرم توفيق / وليد أزارو / مروان محسن / إسلام محارب / ميدو جابر / محمد هاني / باكا / أحمد حمودي / صبري رحيل / أحمد حمدي / كريم نيدفيد.

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