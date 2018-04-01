لاعب الأهلي السابق يُوقع على عقد انضمامه إلى الزمالك لمدة 5 مواسم

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل الحالي أن لاعب النادي الأهلي سابقاً قد وقع اليوم بشكل رسمي على عقد انتقاله إلى نادي الزمالك، وذلك تمهيداً للانضمام إليه في الميركاتو الصيفي المقبل أي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور نجح في الحصول على توقيع اللاعب محمد حسن متوسط ميدان نادي وادي دجلة، وذلك بعد الجلسة التي عقدها بين الطرفين في الساعات الماضية من اليوم الأحد.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن توقيع اللاعب محمد حسن جاء على عقد لمدة 5 مواسم مع نادي الزمالك، على أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي بعد الاتفاق مع مجلس إدارة نادي وادي دجلة على كافة التفاصيل، علماً بأن اللاعب محمد حسن كان أحد ناشئي النادي الأهلي في وقت سابق.

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