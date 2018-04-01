سيف زاهر يُطالب الأهلي بعدم تجميد عبد الله السعيد

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قام الإعلامي سيف زاهر اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل الحالي بتوجيه طلباً إلى النادي الأهلي مجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك بخصوص عدم تجميد النجم عبد الله السعيد حتى نهاية الموسم الحالي بعد أزمة توقيعه مع نادي الزمالك في الآونة الأخيرة.

فمن خلال تصريحات له في برنامجه اليوم “خاص مع سيف” المذاع عبر شاشة قناة أون سبورت، أكد الإعلامي سيف زاهر أن تجميد النجم عبد الله السعيد حتى نهاية الموسم الحالي لن يكون في مصلحة المنتخب الوطني المصري بأي شكل من الأشكال قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الإعلامي سيف زاهر إلى أن نادي الزمالك لم يتقدم بأي شكوى حتى هذه اللحظة ضد اللاعب من أجل تجنب إيقافه لعدم الوقوف أمام مصلحة المنتخب الوطني المصري قبل مونديال روسيا.

كما أضاف أيضاً أن الدور الآن جاء على مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي يجب عليه اتخاذ قرار حاسم بعدم تجميد اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي كعقاب له حتى يتم بيعه، مما سوف يكون له تأثيراً سلبياً للغاية على اللاعب سواء من الناحية النفسية أو خاصة من الناحية البدنية والفنية في المونديال نظراً لكونه أحد أهم الركائز الأساسية في صفوف المنتخب الوطني المصري.

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