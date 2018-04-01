عماد النحاس يختار 18 لاعباً في قائمة طنطا استعداداً لمواجهة الأهلي

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أعلن الكابتن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل الحالي عن قائمة فريقه، والتي سوف تواجه في مساء يوم غداً الإثنين فريق الأهلي على ملعب القاهرة الدولي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة فريق طنطا التي تكونت من 18 لاعباً على النحو التالي: إسلام طارق / محمد العربي / محمد ديدا / محمد العشري / محمود مسعود / محمد أسعد / أحمد خالد / محمد الشاذلي / سعد حسني / مصطفى أمين / يحيى تراوري / حسام غالي / محمود غالي / محمد مرسي / محمد جابر / أحمد قطاوي / محمد جودة / سيف الدين الجزيري.

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