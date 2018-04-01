الاتحاد الإفريقي يُخاطب الأهلي رسمياً قبل مواجهة الترجي التونسي

Advertisements

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل الحالي خطاباً رسمياً إلى مجلس إدراة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك قبل المواجهة الأولى للمارد الأحمر في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي.

ويأتي خطاب الاتحاد الإفريقي إلى النادي الأهلي من أجل أن يقوم الأخير بتحديد الملعب الذي سوف تُقام عليه المباراة أمام فريق الترجي الرياضي في مطلع شهر مايو المقبل من العام الحالي 2018، علماً بأن النادي الأهلي ينتظر بدوره الرد من جانب الجهات الأمنية التي سوف تقوم أولاً بإختيار الملعب ومن ثم إعلام النادي الأهلي.

Advertisements

وتحوم الشكوك كثيراً حول إمكانية اختيار ملعب القاهرة الدولي نظراً لأحداث الشغب التي قامت بها جماهير النادي الأهلي في الدور التمهيدي من عمر المسابقة الإفريقية في شهر مارس الماضي، لذا من المتوقع أن يتم إختيار إما ملعب السلام أو ملعب السويس الجديد أو حتى ملعب برج العرب.

إقرأ أيضاً: عماد النحاس يختار 18 لاعباً في قائمة طنطا استعداداً لمواجهة الأهلي