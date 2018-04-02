شوبير يفجر مفاجأة من العيار الثقيل: كوبر مديراً فنياً للأرجنتين بمونديال روسيا

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها الإعلامي الشهير “أحمد شوبير” حيث فجر مفاجأة كبرى وهي تولي المدير الفني للمنتخب المصري هيكتور كوبر منتخب الأرجنتين.

وقد أكد الإعلامي عبر برنامجه المذاع على القناة الفضائية “صدى البلد” أن بعض الصحف الأرجنتينية قد أعلنت عن تولي “هيكتور كوبر” مسؤولية المنتخب الأرجنتيني عقب خسارته الكبيرة أمام منتخب إسبانيا بستة أهداف.

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وأكمل أحمد شوبير قائلاً “إن اتحاد كرة القدم الأرجنتيني قد أطاح بالمدير الفني الحالي خورخي سامباولي بعد خسارته الكبرى أمام المنتخب الإسباني وقد تم التعاقد مع هيكتور كوبر من أجل قيادة منتخب الأرجنتين في كأس العالم المقام في الدولة الروسية لعام 2018”.

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