اتحاد الكرة يُقرر إيقاف مفاوضات التجديد مع كوبر حتى نهاية مونديال روسيا

منذ 52 دقيقة أخبار الرياضة
اتحاد الكرة يُقرر إيقاف مفاوضات التجديد مع كوبر حتى نهاية مونديال روسيا
هيكتور كوبر

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر أبريل الحالي أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قرر إيقاف مفاوضات تجديد العقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم حتى نهاية مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن حالة من الانقسام داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، جعلت الجميع في نهاية المطاف يستقر على تأجيل هذه المفاوضات حتى نهاية مشوار المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

كما أضافت التقارير أيضاً أن الخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني المصري ودياً في آخر مباراتين أمام كلاً من منتخب البرتغال ومن ثم أمام منتخب اليونان، جعل العديد من الأصوات تُطالب بإطاحة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر من منصب المدير الفني للمنتخب الوطني.