كوبر يستعد لضم 5 لاعبين جدد لقائمة المنتخب الوطني قبل المونديال

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر أبريل الحالي أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، يستعد لكي يضم خمسة عناصر جديدة إلى قائمة المنتخب الوطني المصري قبل مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر من الممكن أن يُعطي فرصة أخيرة لخمسة لاعبين جدد، وذلك من خلال تجربتهم في المباراة الودية القادمة للمنتخب الوطني المصري التي سوف تجمعه مع منتخب الكويت في شهر مايو المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر ينوي الحفاظ على القوام الأساسي للمنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، وخاصة بعد الخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني المصري ودياً في مباراته الأخيرة أمام منتخب اليونان بسبب التبديلات العديدة التي أجراها على التشكيلة الأساسية.

ومن المقرر أن يتم ضم 5 لاعبين جدد أو 3 على أقل تقدير إلى قائمة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، وهؤلاء اللاعبين هم إسلام محارب ومحمود عبد العزيز وأحمد جمعة، إضافة إلى كلاً من عمر السعيد وأحمد علي.

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