وردة مهدد بالاستبعاد من المنتخب الوطني في المونديال بسبب السهر

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر أبريل الحالي أن النجم المصري الواعد عمرو وردة مهدد بالاستبعاد من قائمة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري قد حذر النجم الواعد عمرو وردة من السهر أثناء إقامة معسكر المنتخب الوطني المصري القادم، وذلك حتى لا يتم استبعاده من القائمة النهائية التي سوف تُشارك في مونديال روسيا المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن ذلك التحذير قد جاء بعدما تم ضبط النجم الواعد عمرو وردة خارج غرفته في المساء في فندق الإقامة في أكثر مناسبة في المعسكر الماضي للمنتخب الوطني في دولة سويسرا، وهو ما جعل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر غاضباً نوعاً ما خوفاً من انتشار الفوضى بين عناصر المنتخب الوطني المصري.

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