جوارديولا يُقلل من خطورة محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال

Advertisements

تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل الحالي عن المواجهة المرتقبة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق ليفربول الإنجليزي في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الأحد، أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن فريق ليفربول لا تتمثل قوته فقط في الفرعون المصري محمد صلاح مثلما يقول العديد من الناس.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى أن فريق ليفربول يمتلك أيضاً في خطه الهجومي كلاً من الثنائي روبيرتو فيرمينو وأيضاً ساديو ماني، مشدداً في الوقت ذاته على أن أسلوب اللعب الذي يلعب به فريق ليفربول يُعتبر معقد للغاية بالنسبة إلى المنافسين.

إقرأ أيضاً: وردة مهدد بالاستبعاد من المنتخب الوطني في المونديال بسبب السهر