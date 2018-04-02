جوارديولا يُقلل من خطورة محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال

تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل الحالي عن المواجهة المرتقبة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق ليفربول الإنجليزي في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.
فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الأحد، أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن فريق ليفربول لا تتمثل قوته فقط في الفرعون المصري محمد صلاح مثلما يقول العديد من الناس.
وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى أن فريق ليفربول يمتلك أيضاً في خطه الهجومي كلاً من الثنائي روبيرتو فيرمينو وأيضاً ساديو ماني، مشدداً في الوقت ذاته على أن أسلوب اللعب الذي يلعب به فريق ليفربول يُعتبر معقد للغاية بالنسبة إلى المنافسين.
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