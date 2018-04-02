لجنة الحكام تُعين الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلي مع طنطا

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قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بالإعلان في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل الحالي عن حكام مباريات اليوم الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قامت لجنة الحكام بتعيين الحكم إبراهيم نور الدين من أجل إدارة المباراة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق طنطا، على أن يتكون طاقمه المعاون من هاني عبد الفتاح ووائل مصطفى كحكم راية ومحمد علاء هاشم كحكم رابع، إضافة إلى إبراهيم محجوب ومحمد صابر كحكم خامس.

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كما قامت لجنة الحكام أيضاً بتعيين الحكم محمد الصباحي من أجل إدارة مباراة الإسماعيلي مع ضيفه الزمالك، على أن يتكون طاقمه المعاون من أيمن دجيش وسمير جمال كحكم راية ومحمد عبد الحافظ كحكم رابع، إضافة إلى أحمد الغندور وسعيد حمزة كحكم خامس.

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