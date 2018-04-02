صحفي إنجليزي يُهاجم رمضان صبحي بقوة بسبب سوء مستواه

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قام الصحفي الإنجليزي المعروف أليكس شو بمهاجمة النجم المصري رمضان صبحي بشدة في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أبريل الحالي، وذلك بسبب سوء مستواه بشكل ملحوظ للغاية مع ناديه ستوك سيتي الإنجليزي منذ الموسم الماضي وحتى الآن.

حيث قام الصحفي الإنجليزي أليكس شو بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “رمضان صبحي هو أسوأ لاعب شاهدته في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بفارق أميال عن آي لاعب آخر”.

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ولم يتمكن النجم المصري رمضان صبحي من إثبات نفسه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الموسم الماضي وحتى هذه اللحظة، مما جعل العديد من الانتقادات تُلاحقه في كل مكان داخل إنجلترا وخاصة من طرف جماهير نادي ستوك سيتي، علماً بأن النجم المصري رمضان صبحي بات مرشحاً للعودة من جديد إلى صفوف النادي الأهلي في الصيف المقبل.

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