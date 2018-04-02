علي جبر يفرض شروطه من أجل العودة للزمالك الصيف المقبل

كشف تامر النحاس وكيل أعمال المدافع المصري علي جبر اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر أبريل الحالي عن شروط اللاعب، وذلك من أجل العودة من جديد إلى صفوف نادي الزمالك في الصيف المقبل.
فمن خلال تصريحات إذاعية له في صباح اليوم الإثنين في إذاعة الشباب والرياضة، أكد تامر النحاس أن النجم علي جبر وضع شرطاً أساسياً من أجل عودته مجدداً إلى صفوف نادي الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وهو عدم تلقيه أي عرض جديد من أي نادي في القارة الأوروبية في الفترة القادمة.
وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد تامر النحاس على أن المدافع علي جبر يرغب في أن يُكمل مسيرته الرياضية في قارة أوروبا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مستقبل اللاعب لن يتم حسمه سوى بعد نهاية مشوار المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.
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