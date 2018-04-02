تعرف على تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام طنطا

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة ضيفه فريق طنطا في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر أبريل الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة: محمد الشناوي / أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل / عمرو السولية / هشام محمد / جونيور أجايي / أحمد حمودي / كريم نيدفيد / مروان محسن.

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وتأتي التعديلات الكثيرة المتوقعة على تشكيلة المارد الأحمر في المباراة، نظراً لكونه قد حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي قبل فترة التوقف الدولي الماضية، مما يمنح الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي الفرصة من أجل تجربة كافة عناصر الفريق فيما تبقى من مباريات في عمر الموسم.

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