الشباب يُفكر جدياً في إنهاء إعارة عمرو بركات بسبب وزنه الزائد

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ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر أبريل الحالي أن إدارة نادي الشباب السعودي باتت تُفكر جدياً في إنهاء إعارة النجم المصري عمرو بركات القادم من النادي الأهلي بسبب وزنه الزائد وتراجع مستواه.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي الشباب السعودي تتجه لإحداث نوعاً من التغيير في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وذلك من خلال أولاً التخلي عن أربعة لاعبين أجانب يأتي على رأسهم النجم المصري الواعد عمرو بركات الذي فقد الكثير من إمكانياته منذ انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المصري عمرو بركات شارك مع فريق الشباب منذ الميركاتو الشتوي الماضي في 7 مباريات، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يتمكن سوى من صناعة هدف واحد فقط لمصلحة فريقه.

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