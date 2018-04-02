فالفيردي يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد مع برشلونة

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اقترب الإسباني فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني من تحقيق رقم قياسي جديد مع الفريق الكتالوني في الموسم الحالي، وذلك قبل نهاية الموسم الحالي بشهر ونصف فقط تقريباً مع العلم بأن فريق برشلونة بات على مشارف التتويج بلقب الدوري الإسباني في الجولات القادمة من عمر المسابقة.

ولم يعرف فريق برشلونة طعم الخسارة على الإطلاق في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، حيث نجح في تحقيق الانتصار في 23 مباراة كما سقط في فخ التعادل في 7 مباريات حاصداً 76 نقطة، وفي حالة نجاحه في الفوز في المباريات ال8 المتبقية له في المسابقة سوف يصل حينها رصيده إلى 100 نقطة.

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ولم يتمكن فريق برشلونة من حصد 100 نقطة في مسابقة الدوري الإسباني منذ موسم 2012 / 2013، وذلك حينما كان الإسباني الراحل تيتو فيلانوفا مدرباً لفريق برشلونة في ذلك الوقت.

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