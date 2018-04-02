كلوب يكشف عن سر تألق محمد صلاح مع ليفربول

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي عن السر وراء تألق الفرعون المصري محمد صلاح مع فريق الريدز، وذلك في ظل الأهداف الكثيرة والحاسمة التي يُسجلها لمصلحة فريق ليفربول منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.
فمن خلال تصريحات صحفية له لإحدى الصحف الإنجليزية، أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن السر وراء تألق الفرعون المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول، هو ركلة الجزاء التي نفذها للمنتخب المصري أمام منتخب الكونغو، والتي ساهمت بدورها في تأهل أحفاد الفراعنة إلى مونديال روسيا المقبل.
وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الألماني يورغن كلوب على أن الفرعون المصري محمد صلاح لا يحمل عبء فريق ليفربول وحده مثلما هو الحال مع المنتخب المصري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن لا أحد يُطالبه في فريق ليفربول بضرورة تسجيل الأهداف في كل مباراة حتى يُحقق الفريق الانتصار.
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