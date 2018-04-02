تعرف على تشكيلة الزمالك المتوقعة في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة مضيفه فريق الإسماعيلي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر أبريل الحالي على ملعب الإسماعيلية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة: أحمد الشناوي / حمدي النقاز / محمود حمدي الونش / محمود علاء / معروف يوسف / طارق حامد / محمود عبد العزيز / عماد فتحي / أيمن حفني / عبد الله جمعة / باسم مرسي.

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