زيدان يُعلن عن قائمة ريال مدريد استعداداً لمواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر أبريل الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً لمواجهة فريق يوفنتوس الإيطالي في مساء يوم غداً الثلاثاء في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

ولم تشهد قائمة الفريق الملكي أي غيابات على الإطلاق قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق يوفنتوس، مما يجعل الريال مرشحاً للعودة بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب قبل مباراة الإياب في الأسبوع المقبل على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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قائمة فريق ريال مدريد في مباراته أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: كيلور نافاس / كاسيا / لوكا زيدان

خط الدفاع: داني كارفاخال / فاييخو / سيرجيو راموس / رافائيل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو / تيو هيرنانديز / أشرف حكيمي

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / ماركوس لورينتي / ماركو أسينسيو / إيسكو / ماتيو كوفاسيتش / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة / بورخا مايورال

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