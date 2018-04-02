منصب جديد لعماد متعب في الأهلي خوفاً من رحيله للزمالك الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر أبريل الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد عرض على النجم عماد متعب منصب جديد في النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وذلك خوفاً من رحيله إلى صفوف نادي الزمالك في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن محمود الخطيب طلب من النجم عماد متعب إعلان اعتزاله كرة القدم عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، ومن ثم استلام فوراً منصب في لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي مع الحصول على راتب مغري للغاية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن ذلك العرض من الكابتن محمود الخطيب، يأتي خوفاً من نجاح المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في التأثير على عماد متعب من أجل الإنتقال إلى صفوف القلعة البيضاء مثلما فعل حينما حصل على توقيع النجم عبد الله السعيد.

وتبقى المشكلة الرئيسية أمام مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً، أن النجم عماد متعب يرفض تماماً فكرة اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم الحالي، وفي الوقت ذاته أيضاً لا يرغب الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري في عودة عماد متعب من جديد إلى صفوف النادي الأهلي كلاعب في الفريق.

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