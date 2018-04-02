موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 3/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق يوفنتوس الإيطالي نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

ستُقام مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس

ستكون مباراة ريال مدريد ويوفنتوس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون أيضاً المعلق حفيظ دراجي هو معلق المباراة ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب ريال مدريد ويوفنتوس في الدوري الإسباني والإيطالي

يحتل فريق ريال مدريد حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 63 نقطة

يحتل فريق يوفنتوس حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 78 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ريال مدريد الموسم الحالي

ريال مدريد 1/3 خيتافي / الدوري الإسباني

باريس سان جيرمان الفرنسي 2/1 ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا

إيبار 2/1 ريال مدريد / الدوري الإسباني

ريال مدريد 3/6 جيرونا / الدوري الإسباني

لاس بالماس 3/0 ريال مدريد / الدوري الإسباني

نتائج أخر 5 مباريات لفريق يوفنتوس الموسم الحالي

توتنهام هوتسبير الإنجليزي 2/1 يوفنتوس / دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس 0/2 أودينيزي / الدوري الإيطالي

يوفنتوس 0/2 اتالانتا / الدوري الإيطالي

سبال 0/0 يوفنتوس / الدوري الإيطالي

يوفنتوس 1/3 ميلان / الدوري الإيطالي

جدول مباريات ريال مدريد في شهر أبريل 2018

يوفنتوس / ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا ، 3 أبريل 2018

ريال مدريد / أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني ، 8 أبريل 2018

ريال مدريد / يوفنتوس / دوري أبطال أوروبا ، 11 أبريل 2018

ملقا / ريال مدريد / الدوري الإسباني ، 15 أبريل 2018

ريال مدريد / أتلتيك بيلباو / الدوري الاسباني ، 18 أبريل 2018

ريال مدريد / ليغانيس / الدوري الإسباني ، 29 أبريل 2018

جدول مباريات يوفنتوس في شهر أبريل 2018

يوفنتوس / ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا ، 3 أبريل 2018

بينيفينتو / يوفنتوس / الدوري الإيطالي ، 7 أبريل 2018

ريال مدريد / يوفنتوس / دوري أبطال أوروبا ، 11 أبريل 2018

يوفنتوس / سامبدوريا / الدوري الإيطالي ، 15 أبريل 2018

كروتوني / يوفنتوس / الدوري الإيطالي ، 18 أبريل 2018

يوفنتوس / نابولي / الدوري الايطالي ، 22 أبريل 2018

إنتر / يوفنتوس / الدوري الإيطالي ، 28 أبريل 2018

مشوار ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2018

ريال مدريد 0/3 أبويل نيقوسيا القبرصي / الجولة الأولى من دور المجموعات

بوروسيا دورتموند الألماني 3/1 ريال مدريد / الجولة الثانية

ريال مدريد 1/1 توتنهام هوتسبير الإنجليزي / الجولة الثالثة

توتنهام هوتسبير 1/3 ريال مدريد / الجولة الرابعة

أبويل نيقوسيا 6/0 ريال مدريد / الجولة الخامسة

ريال مدريد 2/3 بوروسيا دورتموند / الجولة السادسة

ريال مدريد 1/3 باريس سان جيرمان الفرنسي / ذهاب ثمن النهائي

باريس سان جيرمان 2/1 ريال مدريد / إياب ثمن النهائي

مشوار يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2018

برشلونة الإسباني 0/3 يوفنتوس / الجولة الأولى من دور المجموعات

يوفنتوس 0/2 أولمبياكوس اليوناني / الجولة الثانية

يوفنتوس 1/2 سبورتينغ لشبونة البرتغالي / الجولة الثالثة

سبورتينغ لشبونة 1/1 يوفنتوس / الجولة الرابعة

يوفنتوس 0/0 برشلونة / الجولة الخامسة

أولمبياكوس 2/0 يوفنتوس / الجولة السادسة

يوفنتوس 2/2 توتنهام هوتسبير الإنجليزي / ذهاب ثمن النهائي

توتنهام هوتسبير 2/1 يوفنتوس / إياب ثمن النهائي

قائمة ريال مدريد في مباراته أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: كيلور نافاس / كيكو / لوكا زيدان

خط الدفاع: داني كارفاخال / أشرف حكيمي / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز / فاييخو / مارسيلو / تيو هيرنانديز

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / ماركوس لورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش / إيسكو / ماركو أسينسيو / لوكاس فاسكيز / داني سيبايوس / جاريث بيل

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة / بورخا مايورال

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / إيسكو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة

المدرب: الفرنسي زين الدين زيدان

تشكيلة فريق يوفنتوس المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / أندريا بارزالي / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو

خط الوسط: سامي خضيرة / كلاوديو ماركيزيو / بليز ماتويدي / دوغلاس كوستا / باولو ديبالا

خط الهجوم: جونزالو هيغواين

المدرب: الإيطالي ماسيمليانو أليغري

نتائج أخر 6 مباريات بين ريال مدريد ويوفنتوس

يوفنتوس 4/1 ريال مدريد ، 3/6/2017

ريال مدريد 1/1 يوفنتوس ، 13/5/2015

يوفنتوس 1/2 ريال مدريد ، 5/5/2015

يوفنتوس 2/2 ريال مدريد ، 5/11/2013

ريال مدريد 1/2 يوفنتوس ، 23/10/2013

ريال مدريد 2/0 يوفنتوس ، 5/11/2008

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار على حساب فريق يوفنتوس في 4 مباريات من أصل المباريات ال11 الماضية التي جمعت بين الفريقين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وفي مقابل ذلك نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار في 5 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراتين فقط لا غير

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 15 هدفاً في شباك فريق يوفنتوس في آخر 11 مباراة جمعت بينهما، فيما نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 17 هدفاً في شباك فريق ريال مدريد في آخر 11 مباراة بينهما أيضاً

يُعتبر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف فريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما سجل 12 هدفاً لمصلحة فريقه

يُعتبر الأرجنتيني جونزالو هيغواين هو هداف فريق يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما سجل 5 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 22 هدفاً لمصلحة فريقه، فيما يُعتبر الفرنسي كريم بنزيمة هو أفضل صانع ألعاب في الفريق في المسابقة ذاتها بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر الأرجنتيني باولو ديبالا هو هداف فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 18 هدفاً لمصلحة فريقه، فيما يُعتبر البوسني ميراليم بيانيتش هو أفضل صانع ألعاب في الفريق في المسابقة ذاتها بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 22 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 9 أهداف، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في مباراتين فقط لا غير

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 11 أهداف في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 8 أهداف، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 3 مباريات فقط

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 76 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 33 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 9 مباريات

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 70 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 16 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 20 مباراة

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 12 مرة سابقة، علماً بأن آخرها كان في الموسم الماضي حينما فاز في المباراة النهائية على حساب فريق يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد

نجح فريق يوفنتوس في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في مرتين فقط لا غير، علماً بأن آخرها كان في عام 1996 حينما فاز في المباراة النهائية على حساب فريق أياكس أمستردام الهولندي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 33 مرة سابقة، بينما نجح فريق يوفنتوس في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 34 مرة سابقة

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