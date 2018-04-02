موعد مباراة الأهلي وتراكتور بمشاركة “مؤمن زكريا” في دوري أبطال آسيا الثلاثاء 3/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وتراكتور بمشاركة “مؤمن زكريا” في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الأهلي السعودي نظيره فريق تراكتور الإيراني في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الأهلي وتراكتور

ستُقام مباراة الأهلي وتراكتور في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة 18:20 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 19:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 20:20 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وتراكتور

ستكون مباراة الاهلي وتراكتور منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

ترتيب الاهلي وتراكتور في المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2018

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى مع امتلاكه في رصيده 8 نقاط

يحتل فريق تراكتور حالياً المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى مع امتلاكه في رصيده نقطتين فقط لا غير

ترتيب الاهلي وتراكتور في الدوري السعودي والإيراني

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 51 نقطة

يحتل فريق تراكتور حالياً المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيراني مع امتلاكه في رصيده 29 نقطة

نتائج أخر 6 مباريات لفريق الأهلي الموسم الحالي

الأهلي 1/5 التعاون / الدوري السعودي للمحترفين

الغرافة القطري 1/1 الأهلي / دوري أبطال آسيا

القادسية 1/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين

الأهلي 1/1 الغرافة / دوري أبطال آسيا

الرائد 3/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين

الفيصلي 0/1 الأهلي / كأس خادم الحرمين الشريفين

جدول مباريات الأهلي في شهر أبريل 2018

الأهلي / تراكتور / دوري أبطال آسيا ، 3 أبريل 2018

الأهلي / الهلال / الدوري السعودي للمحترفين ، 7 أبريل 2018

الأهلي / أُحد / الدوري السعودي للمحترفين ، 12 أبريل 2018

الجزيرة الإماراتي / الأهلي / دوري أبطال آسيا ، 17 أبريل 2018

مشوار فريق الأهلي في دوري أبطال آسيا 2018

تراكتور 1/0 الأهلي / الجولة الأولى من دور المجموعات

الأهلي 1/2 الجزيرة الإماراتي / الجولة الثانية

الغرافة القطري 1/1 الأهلي / الجولة الثالثة

الأهلي 1/1 الغرافة / الجولة الرابعة

مشوار فريق تراكتور في دوري أبطال آسيا 2018

تراكتور 1/0 الأهلي / الجولة الأولى من دور المجموعات

الغرافة القطري 0/3 تراكتور / الجولة الثانية

الجزيرة الإماراتي 0/0 تراكتور / الجولة الثالثة

تراكتور 1/1 الجزيرة / الجولة الرابعة

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: سعيد المولد / معتز هوساوي / مارك ميليغان / منصور الحربي

خط الوسط: وليد باخشوين / تيسير الجاسم / مؤمن زكريا / فيتفاتزيديس / ليوناردو دا سيلفا

خط الهجوم: عمر السومة

المدرب: الأوكراني سيرجي ريبروف

نتائج أخر 3 مباريات بين الأهلي وتراكتور

تراكتور 1/0 الأهلي ، 12/2/2018

تراكتور 2/2 الأهلي ، 7/4/2015

الأهلي 0/2 تراكتور ، 18/3/2015

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأهلي وتراكتور

نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق تراكتور في مباراتين من أصل المباريات ال3 الماضية التي جمعت بينهما في دوري أبطال آسيا، وفي مقابل ذلك لم يعرف فريق تراكتور طعم الانتصار على الإطلاق، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراة واحدة فقط

يُعتبر السوري عمر السومة هو هداف فريق الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 11 هدفاً لمصلحة فريقه

نجح فريق الأهلي في تسجيل 5 أهداف في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 3 أهداف، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في مباراة واحدة فقط

نجح فريق تراكتور في تسجيل هدف واحد في دوري أبطال آسيا في نسخة العام الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 5 أهداف، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في مباراة واحدة فقط لا غير

نجح فريق الأهلي في تسجيل 58 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 26 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 7 مباريات

نجح فريق تراكتور في تسجيل 25 هدفاً في الدوري الإيراني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 30 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 6 مباريات

لم ينجح فريق الأهلي مثله مثل فريق تراكتور في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في أي مرة سابقة طوال التاريخ

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