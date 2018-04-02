مصادر صحفية تؤكد خروج أحمد فتحي من كشف مكافآت الدوري

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر أبريل الحالي عن خروج النجم المخضرم أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من لائحة مكافآت الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

حيث أشارت المصادر إلى أن الجهاز الفني لفريق الأهلي قرر إخراج النجم أحمد فتحي من لائحة مكافآت الدوري المصري في الموسم الحالي، وذلك بعدما تم تحسين عقده بشكل كبير للغاية مثله مثل النجم عبد الله السعيد الذي خرج هو أيضاً من هذه اللائحة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن هذه اللائحة تتضمن حصول على كل لاعب في فريق الأهلي على مبلغ 500 ألف جنيه مصري، علماً بأن هذه الأموال سوف يتم دفعها من جانب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي.

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