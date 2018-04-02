دي فرانشيسكو يُعلن عن قائمة روما استعداداً لمواجهة برشلونة

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أعلن الإيطالي ايزيبيو دي فرانشيسكو مدرب فريق روما الإيطالي اليوم الأثنين الموافق لليوم الثاني من شهر أبريل الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً للمواجهة المرتقبة خارج أرضه أمام مضيفه فريق برشلونة الإسباني في مساء يوم الأربعاء المقبل في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

ومن المقرر أن تتجه بعثة فريق روما إلى إقليم كتالونيا في صباح يوم غداً الثلاثاء، على أن يُجري فريق الذئاب مرانه الأخير على ملعب الكامب نو في مساء يوم غداً الثلاثاء، قبل أن يخوض المباراة في مساء يوم الأربعاء.

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وقد تكونت قائمة فريق روما على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر / رومانيولي / سكروبسكي

خط الدفاع: خوان جيسوس / ألكسندر كولاروف / فيديريكو فازيو / أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / بيريز / كابرادوسي

خط الوسط: دانييلي دي روسي / كيفن ستروتمان / راجا ناينغولان / لورينزو بيليجريني / ماكسيم جونالونس / جيرسون

خط الهجوم: دييجو بيروتي / إيدين دجيكو / الشعراوي / باتريك شيك / جريجوري ديفريل

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