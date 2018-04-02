صحيفة عالمية تختار محمد صلاح ضمن أسرع لاعبي العالم

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كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثاني من شهر أبريل الحالي عن قائمة أسرع لاعبي العالم في كرة القدم، والتي شهدت تواجد الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن الفرعون المصري محمد صلاح يُعتبر سابع أسرع لاعب كرة قدم في العالم بأكمله، وذلك بعدما وصلت سرعته داخل أرض الملعب إلى 35 كيلو متر في الساعة، كما أشارت الصحيفة أيضاً إلى أن أسرع لاعب في العالم هو الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والذي تصل سرعته إلى 36 كيلو متر في الساعة.

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