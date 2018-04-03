الأهلي يستعيد خدمات إكرامي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري

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يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي خدمات حارس مرماه الدولي شريف إكرامي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل التي كان قد تعرض لها في الآونة الأخيرة مما جعله يغيب كثيراً عن صفوف المارد الأحمر.

ويُشارك النجم شريف إكرامي في التدريبات الجماعية رفقة زملائه اليوم الثلاثاء، علماً بأنه قد خاض عدة تدريبات تأهيلية في الأيام القليلة الماضية وذلك من أجل علاج إصابته في وجه القدم، على أمل أن يعود من جديد إلى التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي بعدما غاب عنها بشكل واضح للغاية منذ نهاية العام الماضي 2017.

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ويواجه فريق الأهلي مضيفه فريق سموحة في الجولة القادمة من مسابقة الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة سوف تُقام في اليوم الثامن من عمر الشهر الحالي أي في يوم الأحد المقبل.