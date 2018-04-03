كوبر يستقر على منح فرصة أخيرة للعناصر الجديدة قبل المونديال

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، قد استقر على منح فرصة أخيرة لكافة العناصر الدولية الجديدة قبل مونديال روسيا المقبل.
حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر سوف يمنح الفرصة مجدداً للعناصر الدولية الجديدة في المباراة الودية القادمة أمام منتخب الكويت، على أن يتم اختيار الأفضل فيما بينهم من أجل تأكيد انضمامه إلى قائمة أحفاد الفراعنة في مونديال روسيا المقبل.
كما أضافت التقارير أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر سوف يعتمد على التشكيلة الأساسية بدون أي تغيير على الإطلاق، وذلك في المباراة الودية قبل الأخيرة أمام منتخب كولومبيا، وأيضاً في المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب بلجيكا.
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