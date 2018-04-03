الأهلي يشترط عدم زيادة الراتب لتجديد عقد البدري

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد اشترط عدم زيادة راتب الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل تجديد عقده.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن محمود الخطيب رفض نهائياً فكرة زيادة راتب المدير الفني لفريق الأهلي، علماً بأن الكابتن حسام البدري يتقاضى حالياً راتب شهري تصل قيمته إلى مبلغ 650 ألف جنيه مصري.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري لم يوافق على شروط النادي الأهلي بعد، وخاصة في ظل العروض المغرية للغاية التي وصلت له في الآونة الأخيرة من طرف بعض أندية الخليج العربي، حيث وصل راتب إحدى العروض إلى مبلغ مليون و500 ألف جنيه مصري شهرياً.

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