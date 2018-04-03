مدبولي يرفض نهائياً فكرة رحيله عن الزمالك الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي أن النجم الواعد أحمد مدبولي لاعب نادي الزمالك، قد رفض نهائياً فكرة رحيله عن صفوف نادي الزمالك في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم الواعد أحمد مدبولي نفى نهائياً الشائعات التي أكدت رغبته في خوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي للمحترفين انطلاقاً من الموسم المقبل، كما نفى أيضاً تلقيه أي عرض بشكل رسمي من طرف أي نادي من الخليج العربي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم أحمد مدبولي متمسك بالبقاء مع نادي الزمالك في الفترة القادمة، وخاصة بعدما نجح في حجز مكان أساسي له في التشكيلة الأساسية التي يعتمد عليها الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك.

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