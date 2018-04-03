الجهاز الفني للمنتخب الوطني يضع شرطاً أساسياً لضم باسم مرسي

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، قد وضع شرطاً أساسياً من أجل ضم المهاجم باسم مرسي إلى قائمة الفراعنة في مونديال روسيا المقبل.
حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر ليس لديه أي مانع في ضم المهاجم باسم مرسي لاعب نادي الزمالك إلى قائمة المنتخب الوطني المصري في الفترة القادمة، ولكن ذلك لن يحدث إلا في حالة نجح اللاعب في استعادة مستواه المعهود من جديد بعدما تراجع كثيراً طوال العام الماضي تقريباً.
كما أضافت التقارير أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر ليس لديه أي مانع في منح الفرصة لأي لاعب يرغب في الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني المصري، ولكن ذلك لن يحدث إلا في حالة أثبت اللاعب أحقيته في ارتداء قميص المنتخب الوطني.
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