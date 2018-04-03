إيهاب جلال يستعد لتقديم قائمة الراحلين عن الزمالك لمرتضى منصور

Advertisements

يستعد الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتقديم قائمة الراحلين عن صفوف نادي الزمالك في الفترة القادمة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.

ومن المنتظر أن يقوم المستشار مرتضى منصور بإحداث ثورة جديدة في صفوف فريق الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وخاصة في ظل الوضعية الحالية التي يمر بها فريق الزمالك بعد توديعه لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي منذ الأدوار التمهيدية.

Advertisements

وإضافة إلى ذلك أيضاً بسبب إحتمالية عدم التأهل من جديد إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019، وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها فريق الزمالك في مساء يوم أمس الإثنين على يد مضيفه فريق الإسماعيلي صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

إقرأ أيضاً: الجهاز الفني للمنتخب الوطني يضع شرطاً أساسياً لضم باسم مرسي