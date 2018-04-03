حسام غالي يحسم مصيره مع الأهلي ويُقرر الاعتزال نهاية الموسم

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي أن النجم المخضرم حسام غالي متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد حسم مصيره مع النادي الأهلي وقرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم المخضرم حسام غالي مصمم على تعليق حذائه بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك على الرغم من العديد من المحاولات لإقناعه بضرورة بقائه في الملاعب مع النادي الأهلي لمدة موسم آخر على أقل تقدير.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بنفسه حاول هو أيضاً أن يُقنع النجم حسام غالي بأهمية تواجده مع فريق الأهلي في الفترة المقبلة، وخاصة حينما يُشارك فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا انطلاقاً من مطلع شهر مايو المقبل، نظراً إلى الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها النجم حسام غالي طوال مسيرته الرياضية.

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