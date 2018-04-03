النصر السعودي يقترب من التوصل لاتفاق مع الأهلي لضم عبد الله السعيد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي أن إدارة نادي النصر السعودي باتت على مشارف التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع النجم عبد الله السعيد في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي النصر السعودي مستعدة لتلبية كافة مطالب النادي الأهلي واللاعب من الناحية المادية، وذلك من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي في الأيام القليلة القادمة تمهيداً لضمه رسمياً خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي لم يتخذ قراره النهائي بعد بشأن العروض المقدمة للنجم عبد الله السعيد، وخاصة في ظل رغبته في بيع اللاعب بأعلى سعر مع العلم بأن الصراع مشتعلاً للغاية بين العديد من الأندية في الخليج العربي لضم اللاعب.

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