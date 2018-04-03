مدافع الإسماعيلي يقفل الباب أمام الأهلي والزمالك حتى نهاية الموسم

تحدث اللاعب محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في صباح اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي عن الأنباء التي ربطت اسمه في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي أو نادي الزمالك في الصيف المقبل.
فمن خلال تصريحات إذاعية له في صباح اليوم الثلاثاء عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد المدافع محمود متولي أن ملف انتقاله من نادي الإسماعيلي لن يتم فتحه مع مجلس إدارة النادي إلا عقب نهاية الموسم الحالي.
وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدافع محمود متولي على أنه من الغباء أن يُفكر حالياً بالرحيل إلى النادي الأهلي أو نادي الزمالك في منتصف الموسم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يرغب أولاً قبل كل شئ في تحقيق أهدافه مع فريق الإسماعيلي، والتي تتمثل دون أدنى شك في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019 بعد الغياب طوال السنوات الماضية.
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