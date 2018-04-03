عبد الحفيظ يُطالب حسام غالي بتأجيل اعتزاله لموسم آخر

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تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي عن موقف النجم المخضرم حسام غالي متوسط ميدان فريق الأهلي، والذي قرر بدوره اعتزال كرة القدم بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

فمن خلال تصريحات إذاعية له في صباح اليوم الثلاثاء عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن النجم حسام غالي يظهر بشكل مميز للغاية في الفترة الحالية مع فريق الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه قادر على العطاء في الملاعب لمدة موسم آخر على أقل تقدير.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أنه في حالة اعتزل النجم حسام غالي في نهاية الموسم الحالي، فإن ذلك القرار سوف يكون قراراً شخصياً عائداً لللاعب نفسه دون أن يتدخل فيه أي أحد داخل النادي الأهلي.

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