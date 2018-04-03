عرض صيني خيالي يُقرب كوبر من الرحيل عن الفراعنة بعد المونديال

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، بات على مشارف الرحيل عن صفوف أحفاد الفراعنة عقب نهاية مونديال روسيا المقبل بسبب إحدى العروض المغرية من الدوري الصيني.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قد وصله عرضاً مغرياً للغاية من طرف أحد أندية الدوري الصيني، وذلك من أجل التعاقد معه انطلاقاً من الصيف المقبل على أن يمتد العقد بين الطرفين لمدة 3 سنوات كاملة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النادي الصيني سوف يتحمل أيضاً راتب الجهاز المعاون للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، علماً بأن المدرب الأرجنتيني سوف يحصل على مبلغ 18 مليون دولار في حالة توقيعه العقد بشكل رسمي، وذلك بواقع 6 مليون دولار مقابل الموسم الواحد فقط أي ما يُعادل مبلغ 100 مليون جنيه مصري في العام الواحد.

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