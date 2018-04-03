السعيد يستغل التجميد ويتجه للسعودية لأداء مناسك العمرة

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استغل النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجميد، وذلك من خلال حصوله على إذن من الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري من أجل الاتجاه إلى المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء لأداء مناسك العمرة.

وعقب نهاية فترة التوقف الدولي الماضية عاد النجم عبد الله السعيد للمشاركة من جديد في التدريبات الجماعية رفقة المارد الأحمر، ولكنه لم ولن يتمكن من المشاركة مجدداً في المباريات فيما تبقى من عمر الموسم الحالي بسبب قرار التجميد الذي تم إصداره من لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

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ويأتي قرار التجميد بسبب توقيعه على عقد انضمامه إلى نادي الزمالك في شهر فبراير الماضي، قبل أن يقوم بتجديد عقده مع النادي الأهلي في شهر مارس الماضي، وهو ما جعل الكابتن محمود الخطيب يضع اللاعب على لائحة المعروضين للبيع أو الإعارة في نهاية الموسم الحالي.

ومن جانبها أشارت بعض التقارير الصحفية المصرية اليوم الثلاثاء إلى أن السفر إلى المملكة العربية السعودية لن يكون من أجل أداء مناسك العمرة فقط بالنسبة للنجم عبد الله السعيد، وإنما من أجل عقد جلسة أيضاً مع إدارة أحد الأندية السعودية التي ترغب في التعاقد معه في الصيف المقبل.

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