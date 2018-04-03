إدارة الإسماعيلي تكافئ اللاعبين بعد حسم معركة الوصافة مع الزمالك

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قام إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث من شهر أبريل الحالي بمكافأة كافة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، وذلك بعدما نجح فريق الدراويش في حسم معركة وصافة الدوري المصري الممتاز إثر فوزه على حساب فريق الزمالك.

حيث قام إبراهيم عثمان بصرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، وذلك كمكافأة لهم على المجهود الذي بذلوه طوال الفترة الماضية، وكان نتيجته هو تعزيز فريق الإسماعيلي موقعه في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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وجاء ذلك خاصة بعد الفوز الذي حققه فريق الإسماعيلي في مساء يوم أمس الإثنين على حساب ضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإسماعيلية.

ويُعتبر فريق الزمالك هو المُلاحق المباشر لفريق الإسماعيلي في إطار الصراع بينهما من أجل الظفر بالمركز الثاني في ترتيب الدوري المصري، حيث يأمل كلاً منهما في الظفر بالبطاقة المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019.

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