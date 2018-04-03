موعد مباراة برشلونة وروما في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 4/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وروما في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق برشلونة الإسباني نظيره فريق روما الإيطالي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وروما

ستُقام مباراة برشلونة وروما في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وروما

ستكون مباراة برشلونة وروما منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب برشلونة وروما في الدوري الإسباني والإيطالي

يحتل فريق برشلونة حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 76 نقطة

يحتل فريق روما حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 60 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق برشلونة الموسم الحالي

برشلونة 0/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني

ملقا 2/0 برشلونة / الدوري الإسباني

برشلونة 0/3 تشيلسي الإنجليزي / دوري أبطال أوروبا

برشلونة 0/2 أتلتيك بيلباو / الدوري الإسباني

إشبيلية 2/2 برشلونة / الدوري الإسباني

جدول مباريات برشلونة في شهر أبريل 2018

برشلونة / روما / دوري أبطال أوروبا ، 4 أبريل 2018

برشلونة / ليغانيس / الدوري الإسباني ، 7 أبريل 2018

روما / برشلونة / دوري أبطال أوروبا ، 10 أبريل 2018

برشلونة / فالنسيا / الدوري الاسباني ، 14 أبريل 2018

سيلتا فيغو / برشلونة / الدوري الإسباني ، 17 أبريل 2018

إشبيلية / برشلونة / كأس ملك إسبانيا ، 21 أبريل 2018

ديبورتيفو لاكورونيا / برشلونة / الدوري الإسباني ، 29 أبريل 2018

مشوار برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2018

برشلونة 0/3 يوفنتوس الإيطالي / الجولة الأولى من دور المجموعات

سبورتينغ لشبونة البرتغالي 1/0 برشلونة / الجولة الثانية

برشلونة 1/3 أولمبياكوس اليوناني / الجولة الثالثة

أولمبياكوس 0/0 برشلونة / الجولة الرابعة

يوفنتوس 0/0 برشلونة / الجولة الخامسة

برشلونة 0/2 سبورتينغ لشبونة / الجولة السادسة

تشيلسي الإنجليزي 1/1 برشلونة / ذهاب ثمن النهائي

برشلونة 0/3 تشيلسي / إياب ثمن النهائي

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا

خط الوسط: باولينيو / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز

المدرب: الإسباني فالفيردي

نتائج أخر 5 مباريات لفريق روما الموسم الحالي

نابولي 4/2 روما / الدوري الإيطالي

روما 0/3 تورينو / الدوري الإيطالي

روما 0/1 شاختار الأوكراني / دوري أبطال أوروبا

كروتوني 2/0 روما / الدوري الإيطالي

بولونيا 1/1 روما / الدوري الإيطالي

جدول مباريات روما في شهر أبريل 2018

برشلونة / روما / دوري أبطال أوروبا ، 4 أبريل 2018

روما / فيورنتينا / الدوري الإيطالي ، 7 أبريل 2018

روما / برشلونة / دوري أبطال أوروبا ، 10 أبريل 2018

لاتسيو / روما / الدوري الإيطالي ، 15 أبريل 2018

روما / جنوى / الدوري الإيطالي ، 18 أبريل 2018

سبال / روما / الدوري الإيطالي ، 21 أبريل 2018

روما / كييفو فيرونا / الدوري الايطالي ، 28 أبريل 2018

مشوار روما في دوري أبطال أوروبا 2018

روما 0/0 أتلتيكو مدريد الإسباني / الجولة الأولى من دور المجموعات

كاراباخ من أذربيجان 2/1 روما / الجولة الثانية

تشيلسي الإنجليزي 3/3 روما / الجولة الثالثة

روما 0/3 تشيلسي / الجولة الرابعة

أتلتيكو مدريد 0/2 روما / الجولة الخامسة

روما 0/1 كاراباخ / الجولة السادسة

شاختار الاوكراني 1/2 روما / ذهاب ثمن النهائي

روما 0/1 شاختار / إياب ثمن النهائي

تشكيلة فريق روما المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيديريكو فازيو / ألكسندر كولاروف

خط الوسط: دانييلي دي روسي / كيفن ستروتمان / راجا ناينغولان

خط الهجوم: أوندر / دييغو بيروتي / إيدين دجيكو

المدرب: الإيطالي ايزيبيو دي فرانشيسكو

نتائج أخر 4 مباريات بين برشلونة وروما

برشلونة 1/6 روما ، 24/11/2015

روما 1/1 برشلونة ، 16/9/2015

روما 0/3 برشلونة ، 26/2/2002

برشلونة 1/1 روما ، 20/2/2002

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة برشلونة وروما

نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق روما في مباراة واحدة فقط من أصل المباريات ال4 الماضية التي جمعت بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وفي مقابل ذلك نجح فريق روما هو أيضاً في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراتين

نجح فريق برشلونة في تسجيل 8 أهداف في شباك فريق روما في آخر 4 مباريات جمعت بينهما في دوري أبطال أوروبا، وفي مقابل ذلك نجح فريق روما في تسجيل 6 أهداف في آخر 4 مباريات أيضاً بينهما

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف فريق برشلونة في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما سجل 6 أهداف لمصلحة فريقه، فيما يُعتبر الأوروغوياني لويس سواريز هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 3 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر البوسني إيدين دجيكو هو هداف فريق روما في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما سجل 4 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف فريق برشلونة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 26 هدفاً لمصلحة فريقه، كما يُعتبر اللاعب ذاته أيضاً هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 12 هدفاً لمصلحة فريقه

يُعتبر البوسني إيدين دجيكو هو هداف فريق روما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 14 هدفاً لمصلحة فريقه، فيما يُعتبر البلجيكي راجا ناينغولان هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه

نجح فريق برشلونة في تسجيل 13 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط لا غير، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 6 مباريات

نجح فريق روما في تسجيل 11 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 8 أهداف، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 4 مباريات كانت كلها على أرضه ووسط جماهيره

نجح فريق برشلونة في تسجيل 76 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 15 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 18 مباراة

نجح فريق روما في تسجيل 50 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 24 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 13 مباراة

نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مرات سابقة، علماً بأن آخرها كان في عام 2015 وذلك حينما فاز في المباراة النهائية على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين

لم ينجح فريق روما في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في أي مرة سابقة طوال تاريخه

نجح فريق برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 24 مرة سابقة، بينما نجح فريق روما في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 3 مرات فقط طوال تاريخه

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