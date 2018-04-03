موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بمشاركة “محمد صلاح” في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 4/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بمشاركة “محمد صلاح” في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ستُقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ستكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق ليفربول حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 66 نقطة

يحتل فريق مانشستر سيتي حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 84 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ليفربول الموسم الحالي

ليفربول 0/2 نيوكاسل يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول 0/0 بورتو البرتغالي / دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد 1/2 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول 0/5 واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس 2/1 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز

جدول مباريات ليفربول في شهر أبريل 2018

ليفربول / مانشستر سيتي / دوري أبطال أوروبا ، 4 أبريل 2018

إيفرتون / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 7 أبريل 2018

مانشستر سيتي / ليفربول / دوري أبطال أوروبا ، 10 أبريل 2018

ليفربول / بورنموث / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 14 أبريل 2018

وست بروميتش ألبيون / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 22 أبريل 2018

ليفربول / ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 28 أبريل 2018

مشوار ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2018

ليفربول 2/2 إشبيلية الإسباني / الجولة الأولى من دور المجموعات

سبارتاك موسكو الروسي 1/1 ليفربول / الجولة الثانية

ماريبور السلوفيني 7/0 ليفربول / الجولة الثالثة

ليفربول 0/3 ماريبور / الجولة الرابعة

إشبيلية 3/3 ليفربول / الجولة الخامسة

ليفربول 0/7 سبارتاك موسكو / الجولة السادسة

بورتو البرتجالي 5/0 ليفربول / ذهاب ثمن النهائي

ليفربول 0/0 بورتو / اياب ثمن النهائي

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / جويل ماتيب / أندي روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون / إيمري كان / جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو

المدرب: الألماني يورغن كلوب

نتائج أخر 5 مباريات لفريق مانشستر سيتي الموسم الحالي

أرسنال 3/0 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي 0/1 تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي 2/1 بازل السويسري / دوري أبطال أوروبا

ستوك سيتي 2/0 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون 3/1 مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز

جدول مباريات مانشستر سيتي في شهر أبريل 2018

ليفربول / مانشستر سيتي / دوري أبطال أوروبا ، 4 أبريل 2018

مانشستر سيتي / مانشستر يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 7 أبريل 2018

مانشستر سيتي / ليفربول / دوري أبطال أوروبا ، 10 أبريل 2018

توتنهام هوتسبير / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 14 أبريل 2018

مانشستر سيتي / سوانزي سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 22 أبريل 2018

وست هام يونايتد / مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 29 أبريل 2018

مشوار مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2018

فينورد روتردام الهولندي 4/0 مانشستر سيتي / الجولة الأولى من دور المجموعات

مانشستر سيتي 0/2 شاختار الأوكراني / الجولة الثانية

مانشستر سيتي 1/2 نابولي الإيطالي / الجولة الثالثة

نابولي 4/2 مانشستر سيتي / الجولة الرابعة

مانشستر سيتي 0/1 فينورد روتردام / الجولة الخامسة

شاختار 1/2 مانشستر سيتي / الجولة السادسة

بازل السويسري 4/0 مانشستر سيتي / ذهاب ثمن النهائي

مانشستر سيتي 2/1 بازل / إياب ثمن النهائي

تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: مورايس

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / فابيان ديلف

خط الوسط: فيرناندينيو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أغويرو

المدرب: الإسباني بيب جوارديولا

نتائج أخر 6 مباريات بين ليفربول ومانشستر سيتي

ليفربول 3/4 مانشستر سيتي ، 14/1/2018

مانشستر سيتي 0/5 ليفربول ، 9/9/2017

مانشستر سيتي 1/1 ليفربول ، 19/3/2017

ليفربول 0/1 مانشستر سيتي ، 31/12/2016

ليفربول 0/3 مانشستر سيتي ، 2/3/2016

ليفربول 1/1 مانشستر سيتي وفاز فريق مانشستر سيتي بركلات الترجيح ، 28/2/2016

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق مانشستر سيتي في 3 مباريات من أصل المباريات ال6 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراة واحدة فقط

نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق مانشستر سيتي في 76 مباراة من أصل المباريات ال 169 الماضية التي جمعت بينهما على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار في 43 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 41 مباراة أخرى

نجح فريق ليفربول في تسجيل 278 هدفاً في شباك فريق مانشستر سيتي في آخر 169 مباراة جمعت بينهما على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 219 هدفاً في شباك فريق ليفربول

يُعتبر البرازيلي روبرتو فيرمينو هو هداف فريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما سجل 8 أهداف لمصلحة فريقه، فيما يُعتبر الإنجليزي جيمس ميلنر هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 6 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هو هداف فريق مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما سجل 4 أهداف لمصلحة فريقه مثله مثل زميله الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، فيما يُعتبر البلجيكي كيفن دي بروين هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 4 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر الفرعون المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 29 هدفاً لمصلحة فريقه، كما يُعتبر اللاعب ذاته أيضاً هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 9 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هو هداف فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 21 هدفاً لمصلحة فريقه، فيما يُعتبر البلجيكي كيفن دي بروين هو أفضل صانع ألعاب في الفريق بعدما صنع 15 هدفاً لمصلحة فريقه

نجح فريق ليفربول في تسجيل 34 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 9 أهداف، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 5 مباريات

نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 19 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 7 أهداف، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 4 مباريات

نجح فريق ليفربول في تسجيل 75 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 35 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 13 مباراة

نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل 88 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 21 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 15 مباراة

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مرات سابقة، علماً بأن آخرها كان في عام 2005 وذلك حينما فاز على حساب فريق ميلان الإيطالي في المباراة النهائية بواقع ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي على وقع التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة

لم ينجح فريق مانشستر سيتي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في أي مرة سابقة طوال تاريخه

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 18 مرة سابقة، بينما نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 4 مرات فقط سابقة طوال تاريخه

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