موعد مباراة ميلان وإنتر في الدوري الايطالي الأربعاء 4/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ميلان وإنتر في مسابقة الدوري الإيطالي، يستقبل فريق ميلان جاره فريق إنتر في ديربي مدينة ميلانو في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ميلان وإنتر

ستُقام مباراة ميلان وإنتر في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الرابع من شهر أبريل الحالي على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر

ستكون مباراة ميلان وإنتر منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب ميلان وإنتر في مسابقة الدوري الإيطالي

يحتل فريق ميلان حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 50 نقطة

يحتل فريق إنتر حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 58 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ميلان الموسم الحالي

ميلان 2/0 أرسنال الإنجليزي / الدوري الأوروبي

جنوى 1/0 ميلان / الدوري الإيطالي

أرسنال 1/3 ميلان / الدوري الأوروبي

ميلان 2/3 كييفو فيرونا / الدوري الإيطالي

يوفنتوس 1/3 ميلان / الدوري الإيطالي

جدول مباريات ميلان في شهر أبريل 2018

ميلان / إنتر / الدوري الإيطالي ، 4 أبريل 2018

ميلان / ساسولو / الدوري الإيطالي ، 8 أبريل 2018

ميلان / نابولي / الدوري الإيطالي ، 15 أبريل 2018

تورينو / ميلان / الدوري الإيطالي ، 18 أبريل 2018

ميلان / بينيفينتو / الدوري الإيطالي ، 21 أبريل 2018

بولونيا / ميلان / الدوري الإيطالي ، 29 أبريل 2018

تشكيلة فريق ميلان المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / ليوناردو بونوتشي / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز

خط الوسط: لوكاس بيليا / فرانك كيسي / خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو / جياكومو بونافينتورا

خط الهجوم: باتريك كوتروني

المدرب: الإيطالي جينارو غاتوزو

نتائج أخر 5 مباريات لفريق إنتر في الدوري الإيطالي

جنوى 0/2 إنتر

إنتر 0/2 بينيفينتو

إنتر 0/0 نابولي

سامبدوريا 5/0 إنتر

إنتر 0/3 هيلاس فيرونا

جدول مباريات إنتر في شهر أبريل 2018

ميلان / إنتر / الدوري الإيطالي ، 4 أبريل 2018

تورينو / إنتر / الدوري الإيطالي ، 8 أبريل 2018

أتالانتا / إنتر / الدوري الإيطالي ، 14 أبريل 2018

إنتر / كالياري / الدوري الإيطالي ، 17 أبريل 2018

كييفو فيرونا / إنتر / الدوري الإيطالي ، 22 أبريل 2018

إنتر / يوفنتوس / الدوري الإيطالي ، 28 أبريل 2018

تشكيلة فريق إنتر المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: دا أمبروزيو / ميلان سكرينيار / جواو ميراندا / جواو كانسيلو

خط الوسط: مارسيلو بروزفيتش / بورخا فاليرو / أنطونيو كاندريفا / رافينيا ألكانتارا / إيفان بيريسيتش

خط الهجوم: ماورو إيكاردي

المدرب: الإيطالي سباليتي

نتائج أخر 7 مباريات بين ميلان وإنتر

ميلان 0/1 إنتر ، 27/12/2017

إنتر 2/3 ميلان ، 15/10/2017

إنتر 2/2 ميلان ، 15/4/2017

ميلان 2/2 إنتر ، 20/11/2016

ميلان 0/3 إنتر ، 31/1/2016

ميلان 1/0 إنتر ، 21/10/2015

إنتر 0/1 ميلان ، 13/9/2015

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ميلان وإنتر

نجح فريق ميلان في تحقيق الانتصار على حساب جاره فريق إنتر في مباراتين فقط من أصل المباريات ال7 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق إنتر في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراتين

نجح فريق ميلان في تحقيق الانتصار على حساب جاره فريق إنتر في 22 مباراة من أصل آخر 58 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق إنتر في تحقيق الانتصار في 21 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 15 مباراة أخرى

نجح فريق ميلان في تسجيل 79 هدفاً في شباك جاره فريق إنتر في آخر 58 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق إنتر في تسجيل 74 هدفاً في شباك جاره فريق ميلان في آخر 58 مباراة بينهما أيضاً

يُعتبر الإيطالي باتريك كوتروني هو هداف فريق ميلان في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر الأرجنتيني ماورو إيكاردي هو هداف فريق إنتر في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 24 هدفاً لمصلحة فريقه

نجح فريق ميلان في تسجيل 42 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 35 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 10 مباريات

نجح فريق إنتر في تسجيل 50 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 21 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 13 مباراة

نجح فريق ميلان في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 18 مرة سابقة، وهو نفس الرقم الذي نجح فريق إنتر في تحقيقه أيضاً في المسابقة ذاتها

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